Selandia Baru Akan Batalkan Larangan Merokok, Pakar Kesehatan: Kami Muak dan Terkejut

SELANDIA BARU - Pemerintahan baru Selandia Baru mengatakan pihaknya berencana untuk membatalkan larangan merokok yang diterapkan negara tersebut untuk mendanai pemotongan pajak.

Undang-undang tersebut, yang diperkenalkan pada masa pemerintahan sebelumnya yang dipimpin Jacinda Ardern, akan melarang penjualan rokok pada tahun depan bagi siapa pun yang lahir setelah 2008.

Merokok adalah penyebab utama kematian yang dapat dicegah di Selandia Baru, dan kebijakan tersebut bertujuan untuk menghentikan generasi muda agar tidak melakukan kebiasaan tersebut.

Pakar kesehatan mengecam keras rencana perubahan kebijakan tersebut.

“Kami terkejut dan muak. Ini adalah langkah mundur yang luar biasa terhadap langkah-langkah kesehatan yang unggul dan terdepan di dunia,” kata Prof Richard Edwards, peneliti pengendalian tembakau dan pakar kesehatan masyarakat di Universitas Otago.

“Sebagian besar kelompok kesehatan di Selandia Baru terkejut dengan tindakan pemerintah dan menyerukan mereka untuk mundur,” katanya kepada BBC.

Undang-undang yang disahkan tahun lalu telah diakui secara internasional dengan model penelitian yang mendukung reformasi utama.

Langkah-langkah yang diambil termasuk membatasi jumlah pengecer tembakau dan mengurangi kadar nikotin dalam rokok.