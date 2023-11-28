Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Selandia Baru Akan Batalkan Larangan Merokok, Pakar Kesehatan: Kami Muak dan Terkejut

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |12:33 WIB
Selandia Baru Akan Batalkan Larangan Merokok, Pakar Kesehatan: Kami Muak dan Terkejut
Selandia baru akan membatalkan larangan merokok (Foto: Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

SELANDIA BARU - Pemerintahan baru Selandia Baru mengatakan pihaknya berencana untuk membatalkan larangan merokok yang diterapkan negara tersebut untuk mendanai pemotongan pajak.

Undang-undang tersebut, yang diperkenalkan pada masa pemerintahan sebelumnya yang dipimpin Jacinda Ardern, akan melarang penjualan rokok pada tahun depan bagi siapa pun yang lahir setelah 2008.

Merokok adalah penyebab utama kematian yang dapat dicegah di Selandia Baru, dan kebijakan tersebut bertujuan untuk menghentikan generasi muda agar tidak melakukan kebiasaan tersebut.

Pakar kesehatan mengecam keras rencana perubahan kebijakan tersebut.

“Kami terkejut dan muak. Ini adalah langkah mundur yang luar biasa terhadap langkah-langkah kesehatan yang unggul dan terdepan di dunia,” kata Prof Richard Edwards, peneliti pengendalian tembakau dan pakar kesehatan masyarakat di Universitas Otago.

“Sebagian besar kelompok kesehatan di Selandia Baru terkejut dengan tindakan pemerintah dan menyerukan mereka untuk mundur,” katanya kepada BBC.

Undang-undang yang disahkan tahun lalu telah diakui secara internasional dengan model penelitian yang mendukung reformasi utama.

Langkah-langkah yang diambil termasuk membatasi jumlah pengecer tembakau dan mengurangi kadar nikotin dalam rokok.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/18/3104343/penari_tradisional_indonesia_pukau_konferensi_ictmd_di_selandia_baru-QRMs_large.jpg
Penari Tradisional Indonesia Pukau Konferensi ICTMD di Selandia Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/17/18/2956173/diduga-stres-anggota-parlemen-selandia-baru-mundur-usai-tuduhan-mengutil-di-toko-pakaian-ztd9Jo247O.jpg
Diduga Stres, Anggota Parlemen Selandia Baru Mundur Usai Tuduhan Mengutil di Toko Pakaian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/14/18/2954614/setelah-bertahun-tahun-tertunda-mantan-pm-selandia-baru-jacinda-ardern-akhirnya-menikah-wrTZ6WIB8d.JPG
Setelah Bertahun-tahun Tertunda, Mantan PM Selandia Baru Jacinda Ardern Akhirnya Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/12/18/2881275/ajaib-pendaki-gunung-selamat-usai-jatuh-sejauh-600-meter-dari-gunung-taranaki-hanya-menderita-luka-ringan-EG6QvwuVis.jpg
Ajaib! Pendaki Gunung Selamat Usai Jatuh Sejauh 600 Meter dari Gunung Taranaki, Hanya Menderita Luka Ringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/20/18/2849058/penembakan-di-selandia-baru-tewaskan-2-orang-beberapa-jam-sebelum-pembukaan-piala-dunia-y0iGJwiu0T.jpg
Penembakan di Selandia Baru Tewaskan 2 Orang, Beberapa Jam Sebelum Pembukaan Piala Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/05/18/2825417/berhasil-tangani-teror-masjid-hingga-pandemi-covid-jacinda-ardern-raih-penghargaan-tertinggi-dame-grand-companion-OWahhgZL6Z.jpg
Berhasil Tangani Teror Masjid hingga Pandemi Covid, Jacinda Ardern Raih Penghargaan Tertinggi Dame Grand Companion
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement