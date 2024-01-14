Setelah Bertahun-tahun Tertunda, Mantan PM Selandia Baru Jacinda Ardern Akhirnya Menikah

Mantan Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern dan Pasangan Clarke Gayford menikah di Havelock North, Selandia Baru, 13 Januari 2024. (Foto: Reuters)

WELLINGTON - Setelah hampir lima tahun bertunangan dan ditunda karena pandemi virus corona, mantan perdana menteri Selandia Baru Jacinda Ardern menikah dengan pasangannya, Clarke Gayford, dalam sebuah upacara pribadi pada Sabtu (13/1/2024).

Dilansir dari VOA Indonesia, pasangan itu merahasiakan perincian acara pernikahan itu. Namun, upacara tersebut dilaporkan diadakan di sebuah kebun anggur mewah di kawasan Hawke's Bay yang indah, 325 kilometer dari ibu kota Selandia Baru, Wellington.

Hanya keluarga, teman dekat dan beberapa mantan kolega Ardern yang berusia 43 tahun yang diundang, termasuk penerus Ardern dan mantan perdana menteri, Chris Hipkins.

Sebelumnya, polisi bertemu dengan sekelompok kecil pengunjuk rasa yang menempelkan puluhan poster anti-vaksinasi di dinding di luar lokasi acara. Seorang pengunjuk rasa juga terlihat memegang tanda bertuliskan, "Jangan sampai kita melupakan mandat vaksinasi," di pinggiran tempat acara berlangsung.

Ardern dan Gayford, 47 tahun, dilaporkan mulai berkencan pada 2014 dan bertunangan lima tahun kemudian. Namun, karena pembatasan COVID-19 yang diberlakukan oleh Pemerintah Ardern yang mengurangi pertemuan menjadi 100 orang, pernikahan yang direncanakan pada musim panas belahan bumi selatan pada 2022, ditunda.