Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Setelah Bertahun-tahun Tertunda, Mantan PM Selandia Baru Jacinda Ardern Akhirnya Menikah

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |17:56 WIB
Setelah Bertahun-tahun Tertunda, Mantan PM Selandia Baru Jacinda Ardern Akhirnya Menikah
Mantan Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern dan Pasangan Clarke Gayford menikah di Havelock North, Selandia Baru, 13 Januari 2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

WELLINGTON - Setelah hampir lima tahun bertunangan dan ditunda karena pandemi virus corona, mantan perdana menteri Selandia Baru Jacinda Ardern menikah dengan pasangannya, Clarke Gayford, dalam sebuah upacara pribadi pada Sabtu (13/1/2024).

Dilansir dari VOA Indonesia, pasangan itu merahasiakan perincian acara pernikahan itu. Namun, upacara tersebut dilaporkan diadakan di sebuah kebun anggur mewah di kawasan Hawke's Bay yang indah, 325 kilometer dari ibu kota Selandia Baru, Wellington.

Hanya keluarga, teman dekat dan beberapa mantan kolega Ardern yang berusia 43 tahun yang diundang, termasuk penerus Ardern dan mantan perdana menteri, Chris Hipkins.

Sebelumnya, polisi bertemu dengan sekelompok kecil pengunjuk rasa yang menempelkan puluhan poster anti-vaksinasi di dinding di luar lokasi acara. Seorang pengunjuk rasa juga terlihat memegang tanda bertuliskan, "Jangan sampai kita melupakan mandat vaksinasi," di pinggiran tempat acara berlangsung.

Ardern dan Gayford, 47 tahun, dilaporkan mulai berkencan pada 2014 dan bertunangan lima tahun kemudian. Namun, karena pembatasan COVID-19 yang diberlakukan oleh Pemerintah Ardern yang mengurangi pertemuan menjadi 100 orang, pernikahan yang direncanakan pada musim panas belahan bumi selatan pada 2022, ditunda.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/18/3104343/penari_tradisional_indonesia_pukau_konferensi_ictmd_di_selandia_baru-QRMs_large.jpg
Penari Tradisional Indonesia Pukau Konferensi ICTMD di Selandia Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/17/18/2956173/diduga-stres-anggota-parlemen-selandia-baru-mundur-usai-tuduhan-mengutil-di-toko-pakaian-ztd9Jo247O.jpg
Diduga Stres, Anggota Parlemen Selandia Baru Mundur Usai Tuduhan Mengutil di Toko Pakaian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/28/18/2928563/selandia-baru-akan-batalkan-larangan-merokok-pakar-kesehatan-kami-muak-dan-terkejut-sf8O7obZP6.jpg
Selandia Baru Akan Batalkan Larangan Merokok, Pakar Kesehatan: Kami Muak dan Terkejut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/12/18/2881275/ajaib-pendaki-gunung-selamat-usai-jatuh-sejauh-600-meter-dari-gunung-taranaki-hanya-menderita-luka-ringan-EG6QvwuVis.jpg
Ajaib! Pendaki Gunung Selamat Usai Jatuh Sejauh 600 Meter dari Gunung Taranaki, Hanya Menderita Luka Ringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/20/18/2849058/penembakan-di-selandia-baru-tewaskan-2-orang-beberapa-jam-sebelum-pembukaan-piala-dunia-y0iGJwiu0T.jpg
Penembakan di Selandia Baru Tewaskan 2 Orang, Beberapa Jam Sebelum Pembukaan Piala Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/05/18/2825417/berhasil-tangani-teror-masjid-hingga-pandemi-covid-jacinda-ardern-raih-penghargaan-tertinggi-dame-grand-companion-OWahhgZL6Z.jpg
Berhasil Tangani Teror Masjid hingga Pandemi Covid, Jacinda Ardern Raih Penghargaan Tertinggi Dame Grand Companion
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement