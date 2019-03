View this post on Instagram

Do'akan syekh ali jaber semoga cepat sembuh .. Kemarin datang ke banadar mau ketemu jamaah umrah akbar albalad alameen perpisahan seblum pulang ke indonesia tetapi badanya gemetar gak bisa berdiri akhirnya di rawat di clinik banadara madinah , 2 hari lagi sakit lagi hari ini masuk RS annsor di madinah ..doain ya semoga bisa kembali lagi ke indonesia dengan sehat walfiat untuk trus menurus dakwah dan memberikan ilmu yg bermanfaat untuk masyarakat tanah air tercinta ..amiiin #syekhalijaber

