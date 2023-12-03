Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

6 Fakta Dua Kasus Cacar Monyet di Bogor, Akibat Aktivitas Seksual Sesama Jenis

Nanda Aria , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |08:17 WIB
BOGOR - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor mencatat ada dua kasus terkonfirmasi cacar monyet atau monkeypox di wilayahnya. Saat ini kedia pasien tengah menjalani isolasi.

Berikut fakta-fakta terkait dengan temuan kasus cacar monyet di Bogor.

1. Hasil uji lab positif

 

Kadinkes Kota Bogor Sri Nowo Retno mengatakan bahwa temuan 2 kasus cacar monyet ini dilaporkan oleh Puskesmas pasa 23 November 2023. dilakukan pengambilan spesimen, berupa spesimen swab orofaring, swab lesi, swab anal dan serum darah.

"Surveilans Dinkes Kota Bogor selanjutnya mengirimkan sampel ke Laboratorium BKPK Jakarta. Kedua kasus dinyatakan terkonfirmasi monkeypox setelah Laboratorium BKPK melakukan feedback hasil lab ke Dinkes Kota Bogor," kata Retno dalam keterangannya, Sabtu (2/12/2023).

2. Gejala demam hingga ruam di organ genital

Adapun faktor resiko yang dimiliki untuk kedua pasien terkonfirmasi yakni keduanya memiliki gejala demam disertai ruam di daerah telapak tangan, badan, muka, dan area genital.

Tak hanya itu, penderita cacar monyet juga mengalami pembengkakan kelenjar getah bening.

