JAKARTA - Pelaku pencurian sepeda motor sebanyak dua orang di Kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan terekam CCTV saat melakukan aksinya. Keduanya nampak membawa kabur sebuah sepeda motor.

Video pencurian kendaraan yang berlangsung selama 45 detik itu dibagikan oleh akun twitter @havid94s dan diretweet oleh @TMCPoldaMetroJaya.

Dalam video tersebut terlihat dua orang pemuda berboncengan menggunakan sebuah motor matik dan berhenti di sebuah rumah. Salah seorang rekannya yang dibonceng kemudian turun dan langsung masuk kedalam rumah.

Twitter please do your magic!

Teman saya baru saja kehilangan motor Vario Hitam plat nomor B 6270 ZMO di daerah Jagakarsa, Jaksel. Ini ada bukti cctv nya.

Tolong bantu retweetnya ya🙏🏻 pic.twitter.com/LDX42cedE4