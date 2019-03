SURIAH – Pasukan yang didukung Amerika Serikat (AS) di Suriah mengumumkan kekalahan kelompok Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS setelah bertempur selama empat tahun.

Seorang pejabat Pasukan Demokrat Suriah (SDF) mengumumkan kekalahan kelompok ISIS melalui Twitter pada Sabtu (23/3/2019) mengutip Al Jazeera.

Sehari sebelumnya, juru bicara SDF Mustafa Bali mengatakan di Twitter bahwa terjadi pertempuran sengit di Baghouz untuk menghabisi sisa-sisa pasukan ISIS.

Happy #Newroz first of all to our comrades in arms of YPG/J and to Kurdish people and to all people that celebrates it. May this bring peace and prosperity to our peoples and region. pic.twitter.com/pAQWutZt6Z