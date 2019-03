UBUD – Setelah dibuka secara resmi di Yoga Barn, Minggu (24/3), Bali Spirit Festival 2019 langsung memulai hari pertamanya, Senin (25/5). Lokasinya ada di Purnati Center, Ubud, Bali. Berbagai jenis yoga digelar serentak. Anak-anak juga dilibatkan secara aktif dalam kegiatan ini.

Tidak ada opening resmi dalam kegiatan di hari pertama ini. Para peserta bergerak mencari kelas yoga sesuai keinginannya. Ada Healing Dance Aquatic Bodywork, Fluid Yoga and Integrative Breathwork, Principle Movement for Martial Art, Break Through Break Free, dan masih banyak lagi.

Pelaksanaan Bali Spirit sendiri sangat menarik perhatian wisatawan mancanegara. Salah satunya adalah wisatawan bernama Lilla asal Budapest, Hungaria. Lilla mengaku baru pertama kali mengikuti Bali Spirit.

“Iya, ini pertama kali saya mengikuti Bali Spirit. Saya sudah lama mendengar event ini. Dan sangat tertarik mengikutinya. Tapi baru kali ini saya memiliki kesempatan untuk mengikuti Bali Spirit. Dan saya sangat senang bisa berada di sini,” tutur Lilla.

Ia mengaku belum bisa memberitahu bagian mana yang paling ia sukai dari event yang disebut sebagai salah satu event yoga terbesar di dunia itu.

“Untuk saat ini, saya tidak bisa kasih tau bagian mana yang paling saya sukai. Karena, ini adalah event pertama saya. Saya akan beritahu bagian yang paling saya suka setelah 7 hari nanti. Karena saya akan mengikuti seluruh kegiatan. Yang pasti saya sangat menikmatinya,” papar wanita ramah itu sambil tersenyum.

Lilla mengaku tahu Bali Spirit karena ia kerap mengikuti aktivitas yoga di Budapest. Di negaranya, Lilla berprofesi sebagai pelukis.

“Di Budapest, saya adalah pelukis. Tapi, saya beberapa kali mengikuti kelas yoga. Dari situ saya tahu tentang Bali Spirit. Dan tujuan saya adalah mempelajari lebih jauh mengenai yoga. Saya sangat antusias. Karena, event ini digelar di Bali yang indah. Benar-benar luar biasa,” paparnya.

Saat perbincangan berlangsung, seorang peserta asal Rumania tiba-tiba memgikuti pembicaraan. Dengan santainya, wisatawan Rumania itu memberikan komentarnya. “Kamu tahu, banyak momen indah di event ini. Kita bisa mendapat banyak angle bagus di sini,” tuturnya.

Ketua Tim Calendar of Event 2019 Kementerian Pariwisata Esthy Reko Astuty mengatakan Bali Spirit Festival adalah event yang lengkap. Yang sangat akrab buat seluruh lapisan usia. Dari anak-anak hingga orang tua.

“Bali Spirit Festival sangat ramah. Membuat semua wisatawan nyaman. Mereka bisa mengekspresikan diri. Dan semua lapisan usia dilibatkan. Tak heran jika banyak peserta mancanegara datang membawa anggota keluarga,” papar Esthy.

Menteri Pariwisata Arief Yahya menilai Bali Spirit Festival sebagai event yang luar biasa. Dari persiapan hingga pelaksanaan, event ini dikemas dengan sangat baik.

“Ini event yang dipersiapkan sangat baik. Secara jadwal dan susunan acara, tidak ada perubahan sejak awal. Hal ini sangat memudahkam wisatawan mancanegara dalam menyusun perjalanan jauh-jauh hari. Hal ini juga yang membuat mereka nyaman. Selain karena keramahan dan keindahan Bali tentunya,” kata Menpar.

(fmi)