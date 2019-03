BERLIN - Iklan layanan masyarakat milik Kementerian Perhubungan Jerman dikritik karena menampilkan model yang mengenakan helm dengan busana minim. Promosi tersebut tampil menggunakan slogan "Looks like sh*t“. But saves my life.”

Iklan dipublikasikan untuk meningkatkan penggunaan helm saat berkendara tersebut dianggap seksis oleh beberapa politikus perempuan.

"Betapa memalukan, seksis, dan dangkal bagi seorang Menteri Perhubungan untuk menggunakan tubuh seseorang dalam menyuluhi prosedur-prosedur yang ada," kata Maria Noichl, ketua Ketua Kelompok kerja Perempuan Sosial-Demokrat ASF kepada koran Bild am Sonntag, mengutip DW.

Dia beranggapan poster iklan tersebut harus disingkirkan.

Viele junge Menschen verzichten aus ästhetischen Gründen auf einen Helm beim Fahrradfahren. Das wollen wir ändern! U. a. mit einer gemeinsamen Aktion von BMVI, @DVR_info & @topmodel. Unsere Botschaft: #HelmeRettenLeben!



Mehr Infos 👉 https://t.co/wFnNR3yaiL #gntm #gntm2019 pic.twitter.com/TzlglgAaiE— BMVI (@BMVI) 21 Maret 2019

Kampanye yang dipublikasikan pada hari Jumat itu menampilkan sejumlah perempuan dan pria menggenakan helm dalam busana yang minim, bersama dengan slogan "Looks like sh*t. But saves my life,” yang artinya kurang lebih: tampil tidak sesuai tren, namun menyelamatkan hidupku.

Iklan tersebut sudah dapat dilihat sejak minggu ini di beberapa kota di Jerman. Kementerian Perhubungan mengatakan bahwa "banyak anak muda tidak menggunakan helm karena alasan estetika. Dan kampanye ini bertujuan untuk mengubah itu."

Asosiasi Keselamatan Lalu Lintas membela

Poster tersebut juga menuai kritik di media sosial dengan berbagai alasan, termasuk tuduhan menyalahkan korban (victim blaming) melalui penegasan pada kebutuhan menggunakan helm. Pihak lain menyalahkan pengemudi dan minimnya jalur khusus bagi pengendara sepedadi beberapa kota di Jerman, atas angka kecelakaan-kecelakaan lalu lintas yang tinggi yang melibatkan si Pengemudi sendiri.

Tetapi ada juga pengguna media sosial, bersama dengan Dewan Keselamatan Lalu Lintas Jerman, Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR), yang membela kampanye tersebut.

"Sangatlah penting memberikan pesan kepada generasi muda, karena angka penggunaan helm dalam kelompok ini sangat rendah. Kita berhasil dalam penghimbauan ini," kata Ketua DVR Christian Kellner.

"Sebuah helm memang tidak dapat mencegah kecelakaan, tetapi dapat melindungi cedera yang fatal di kepala," tandasnya.

