JAKARTA – Satuan Tugas (Satgas) TNI Kontingen Garuda (Konga) XXXIX-A MONUSCO kembali menerima dua pucuk senjata jenis AK-47 dan satu buah granat tangan dari warga eks kombatan.

Hal itu dikatakan Komandan Satgas TNI Konga XXXIX-A RDB MONUSCO Kolonel Inf Dwi Sasongko di Markas RDB MONUSCO, Soekarno Camp, Kalemie, Republik Demokratik Kongo, Selasa (26/3/2019).

Penyerahan senjata jenis AK-47 dari warga eks kombatan yang berdomisili di sekitar Desa Kambilo yang berasal dari kelompok bersenjata Mai-Mai Perci kepada Satgas Konga XXXIX-A dilakukan secara simbolis dan diterima oleh Kapten Inf Agung Sedayu selaku Perwira Civil and Military Cooperation (CIMIC).

Acara serah terima tersebut dihadiri dan disaksikan juga oleh Disarmament Demobilization Repatriation Reintegration and Resettelement (DDRRR) Mr Jeannot Muloba, Armed Forces of the Democratic Republic of the Congo (FARDC) Kolonel Dunia, Police National Congolaeis (PNC) Jenderal Yav Mukaya, Provincial Minister Mr Kamona Yumba dan Provincial ANR Mr Prosper Kasongo Kitenge.

Lebih lanjut Komandan Satgas TNI Konga XXXIX-A RDB MONUSCO Kolonel Inf Dwi Sasongko menyampaikan, satu buah granat tangan dari warga eks kombatan yang berdomisili di sekitar Desa Mulange berasal dari kelompok bersenjata Mai-Mai Fimbo Na Fimb juga secara simbolis diserahkan dari Chief Mulange Mr Kache kepada Satgas Konga XXXIX-A yang diterima Kapten Inf Agung Sedayu dihadiri dan disaksikan oleh DDRRR dan warga desa.

“ Senjata AK-47 dan granat tangan tersebut diamankan dan disimpan di Markas RDB MONUSCO, Soekarno Camp, Kalemie. Sampai dengan saat ini jumlah senjata yang diperoleh Satgas RDB MONUSCO sebanyak 10 pucuk terdiri dari sembilan pucuk jenis AK-47 dan satu pucuk jenis Automatic Machine Gun (AMG)) serta satu buah granat tangan,” kata Kolonel Inf Dwi Sasongko.

Kolonel Inf Dwi Sasongko mengatakan bahwa keberhasilan yang diraih tersebut merupakan suatu prestasi tersendiri dari seringnya personel satgas melakukan kegiatan patroli dan kegiatan CIMIC yang digelar di wilayah Moba Axis.





Baca Juga : Wakasad : Wilayah Perbatasan Halaman Strategis NKRI

“Seluruh prajurit di lapangan tidak boleh terlena, tetap fokus pada misi, tetap waspada, utamakan faktor keamanan dan keselamatan dalam melaksanakan tugas. Ini merupakan keberhasilan dan prestasi seluruh personel Satgas. Semoga kita dapat menyelesaikan misi ini dan mengharumkan nama Bangsa Indonesia,” katanya.

Baca Juga : Prajurit TNI Evakuasi Bernardus yang Tergeletak Akibat Penyakit Akutnya

(erh)