OMAHA - Pasangan Matthew Eledge dan Elliot Dougherty dari Omaha, Nebraska, Amerika Serikat (AS) membutuhkan ibu pengganti untuk bayi mereka, tetapi mereka mengira bahwa Cecile, ibu dari Matthew, untuk menawarkan diri menjadi sukarelawan.

Buzzfeed melaporkan, ketika Matthew dan suaminya memberi tahu ibunya bahwa mereka berencana untuk membentuk keluarga mereka sendiri, Cecile menerima berita itu dengan penuh kegembiraan, dan mulai bermimpi memiliki kesempatan untuk mengasuh anak lagi. Wanita berusia 61 tahun yang memiliki tiga anak yang telah dewasa itu kemudian mengajukan diri untuk melahirkan anak Matthew karena dia mengaku bahwa dia suka hamil dan dia rindu akan perasaan itu.

"Tidak ada keraguan, itu insting alami," kata Cecile Eledge kepada KETV-News sebagaimana dilansir Sputnik, Senn (1/4/2019).

