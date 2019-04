View this post on Instagram

. H.O.A.X ya sobat lantas, iku infone wes tekan grup arisan, grup pramuka, grup ronda nganti grup layangan, dst. Monggo disebarkan bahwa itu berita bohong ya. . NB : Buat yang bikin hoax beginian kasian banget ya hidupnya, hidupmu ga asik. dosane akeh sisan. . . Admin : @mikael_arditya