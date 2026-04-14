TNI Temukan Ladang Ganja di Pedalaman Hutan Papua, Satu Orang Ditangkap!

JAKARTA - Prajurit TNI membongkar dua ladang ganja siap panen di pedalaman Papua Pegunungan, setelah mendapat arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memperketat perang terhadap narkoba. Prajurit TNI berhasil menembus belantara hutan Papua dan mengungkap dua ladang ganja siap panen di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan.

Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III, Letjen TNI Lucky Avianto mengatakan, pengungkapan ini bermula dari laporan masyarakat Desa Ngutok, Distrik Oksibil, yang mencurigai adanya aktivitas ilegal di kawasan hutan sekitar permukiman. Laporan tersebut menjadi bukti bahwa kesadaran masyarakat merupakan benteng pertama dalam menjaga lingkungan dari ancaman narkoba.

"Di lokasi pertama, ditemukan 55 batang ganja setinggi 1,5 meter yang siap panen. Namun pasukan tidak berhenti dan terus bergerak lebih dalam menembus rimba Papua," kata Lucky, Selasa (14/4/2026).

Hasilnya, lanjut Lucky, ladang kedua berhasil diungkap di wilayah Desa Esipding, Distrik Serambakom. Sebanyak 80 batang ganja setinggi 2 meter ditemukan personel TNI, mengindikasikan bahwa aktivitas ini terorganisir dan tidak bisa dianggap remeh.

Dalam operasi tersebut, Kogabwilhan III juga mengamankan seorang terduga pelaku berinisial LU. Pelaku bersama barang bukti telah diserahkan ke polsek terdekat untuk proses hukum lebih lanjut.

Namun, temuan ini diyakini baru sebagian kecil dari persoalan yang lebih besar. Lucky mengungkap adanya indikasi kuat bahwa ladang ganja lainnya masih tersebar di pedalaman Papua.