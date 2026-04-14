Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Oknum Polisi Diduga Terlibat Industri Rumahan Zenith di Semarang

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 14 April 2026 |13:47 WIB
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polisi baru saja membongkar kasus dugaan industri rumahan obat terlarang berupa Zenith di kawasan Mijen, Semarang, Jawa Tengah, yang melibatkan oknum anggota polisi. Saat ini, oknum tersebut tengah didalami perannya.

"Benar (ada dugaan keterlibatan oknum Polri) dan masih didalami peran sertanya, mohon waktu ya," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto kepada wartawan, Selasa (14/4/2026).

Menurutnya, operasi itu berawal dari laporan masyarakat tentang adanya peredaran obat berbahaya di kawasan Jakarta Barat. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi berhasil menciduk pria berinisial P di Penjaringan, Jakarta Utara, dengan barang bukti 120.000 butir Zenith yang diduga sebagai kurir.

Selanjutnya, kata dia, polisi melakukan pengembangan dan berhasil menciduk D, yang mengendalikan P sekaligus mengoperasikan pabrik dari luar kota. D ditangkap di kediamannya, dan polisi menemukan gudang yang disulap menjadi laboratorium produksi narkotika. Dari lokasi tersebut, disita 186.000 butir tablet Zenith siap edar serta 1,83 ton bahan baku prekursor yang siap dicetak menjadi jutaan butir obat terlarang.

"Keberhasilan menggagalkan peredaran lebih dari 4,3 juta butir Zenith ini secara langsung telah menyelamatkan sedikitnya 4,3 juta jiwa anak bangsa dari risiko kerusakan saraf permanen hingga kematian," pungkasnya.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/340/3212182//penggerebekan_pabrik_narkoba-L6u8_large.jpg
Gerebek Pabrik 'Pil Jin' di Semarang, Polisi Sita Ribuan Butir Zenith
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/337/3212175//bareskrim_polri-b6Wd_large.jpg
Polri Gagalkan Peredaran Sabu dan Ekstasi Jaringan Internasional Senilai Rp72 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/337/3212158//andre_the_doctor-jWOY_large.jpg
Polri Buru Rekan Andre 'The Doctor' yang Suplai Narkoba ke Whiterabit 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/12/337/3212018//kasus_narkoba-s0g2_large.jpg
Pengungkapan Narkoba Meningkat, Efektivitas Penindakan Polri Disorot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/11/340/3211900//narkoba-yYu5_large.jpg
Viral, Ratusan Warga Ngamuk Bakar Kendaraan Terduga Bandar Narkoba di Riau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/11/320/3211821//vape-h0Y5_large.jpg
Ini Sikap Industri Usai BNN Tak Temukan Liquid Narkotika di Vape Legal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement