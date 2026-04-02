Jasa Marga Telusuri Dugaan Pungli Oknum Derek di Tol Semarang-Solo

JAKARTA - PT Jasa Marga akan menelusuri dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum petugas derek terhadap seorang pemudik di ruas Tol Semarang–Solo. Kini, Jasa Marga tengah melakukan koordinasi internal untuk mengetahui kronologi pasti kejadian tersebut.

“Kami saat ini sedang melakukan koordinasi dengan tim untuk kronologi,” kata Corporate Secretary & Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo, saat dikonfirmasi, Rabu (1/4/2026).

Ria berjanji akan menyampaikan informasi lebih lanjut setelah penelusuran yang dilakukan secara internal selesai. “Informasi lengkap sedang kami kumpulkan,” tuturnya.

Adapun kejadian tersebut dialami seorang pemudik berinisial RH asal Bogor. Ia mengaku menjadi korban dugaan pungli oleh oknum petugas derek Jasa Marga saat melintas di ruas Tol Semarang–Solo pada 22 Maret 2026.

Peristiwa tersebut terjadi ketika kendaraan yang ditumpangi pemudik yang juga merupakan wartawan ini, bersama istri dan empat anaknya, mengalami kendala teknis sekitar 1 kilometer (km) sebelum Pintu Tol Salatiga.

Tak lama setelah kejadian, petugas derek datang untuk memberikan bantuan. Namun, menurut pengakuan korban, permintaan biaya disampaikan setelah kendaraan keluar dari tol. Oknum meminta uang di luar ketentuan.