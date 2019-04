GEORGE TOWN - Angin puting beliung raksasa telah merusak di Tenjung Tokong, Kota George Town, Penang, Malaysia pada Senin. Badai itu diperkirakan mempengaruhi 200.000 penduduk kota tersebut.

Video yang memperlihatkan kejadian itu telah diunggah di jejaring media sosial.

Massive #waterspout off of Tanjung Tokong, Penang, Malaysia today!



Typical of waterspouts, it rapidly weakens upon reaching land & runs out of fuel (warm ocean water). This spout was so large, it did end up damaging 50 structures before dissipating.pic.twitter.com/41RR1kbu4t — Mike Hamernik (@MikeHamernik) April 1, 2019