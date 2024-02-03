Bawa Bayi Mengemis di Kuala Lumpur, Wanita Indonesia Dapat 100 Ringgit Per Hari

Bawa bayi mengemis di Kuala Lumpur, wanita Indonesia dapat 100 ringgit per hari. (Kosmo)

KUALA LUMPUR - Seorang pengemis asal Indonesia ditangkap petugas setempat di Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam sehari, warga negara Indonesia (WNI) itu bisa mendapatkan uang hingga 100 ringgit Malaysia setiap harinya.

Melansir Lates Malaysia, Sabtu (3/2/2024), wanita itu membawa bayinya saat mengemis. Ia mengemis di Masjid Jamek Kampung Melayu.

Wanita tersebut disebut dilarang suaminya untuk mengemis. Meski begitu, wanita muda tersebut tetap mengemis di sekitar masjid.

"Penghasilannya RM100 (S$30) setiap hari, namun menghabiskan RM40 (S$12) untuk naik Grab untuk transportasi ke dan dari masjid. Wanita tersebut mengaku menentang keinginan suaminya untuk mendapatkan uang tambahan secara impulsif," lapor Latest Malaysia.