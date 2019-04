WASHINGTON - Mantan wakil presiden AS Joe Biden mendapat kecaman atas sikap tak pantasnya dengan perempuan.

Biden yang menjadi wakil presiden AS dalam masa pemerintahan Barrack Obama me-twit bahwa ia akan lebih berhati-hati dalam bersikap untuk menghormati orang lain.

"Norma sosial sedang berubah. Saya mengerti itu, dan saya sudah mendengar apa yang dikatakan para perempuan ini," kata Biden yang berusia 76 tahun dalam sebuah pesan di akun Twitter-nya.

Beberapa perempuan yang merasa tidak nyaman dengan sikap Biden berbicara ke publik dalam beberapa hari terakhir.

Biden menjelaskan bahwa politik selalu terkait membangun hubungan, “tetapi saya akan lebih berhati-hati untuk menghormati ruang pribadi di masa depan."

"Itu tanggung jawab saya dan saya akan memenuhinya," kata Biden, yang sedang mempertimbangkan akan maju dalam pemilihan presiden AS 2020 dari Partai Demokrat.

Seorang perempuan, Amy Lappos mengatakan kepada surat kabar Hartford Courant di Connecticut bercerita ketika bertemu Biden dalam acara penggalangan dana politik 2009. Ia menuturkan bawha Biden mendekapnya, "tidak bersifat seksual, tetapi dia benar-benar memeluk saya."

Social norms are changing. I understand that, and I’ve heard what these women are saying. Politics to me has always been about making connections, but I will be more mindful about respecting personal space in the future. That’s my responsibility and I will meet it. pic.twitter.com/Ya2mf5ODts— Joe Biden (@JoeBiden) 3 April 2019