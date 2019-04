View this post on Instagram

PENEMUAN MAYAT TANPA IDENTITAS DI TAMAN KOTA JALAN TOL JAGORAWI ARAH TAMAN MINI KELURAHAN KEBON PALA KECAMATAN MAKASAR JAKARTA TIMUR !!!* *DITEMUKAN SEKITAR JAM : 07.00 WIB* *SAKSI YG MENEMUKAN PERTAMA KALI YAITU :* IRFAN JAYA Bangkalan, 06 Desember 1999 Islam, Wiraswasta, Pendidikan Terakhir SMP kelas 2 Kp.Tengah Rt.07/06 Kel.Tengah Kec.Kramatjati Jakarta Timur *KRONOLOGIS PENEMUAN MAYAT :* Pada hari tanggal dan jam tersebut diatas, Saksi dari Jatinegara naik angkot 06A ke arah Pasar Induk Kramatjati, saat melintas di Jalan Mayjen Soetoyo Kebon Pala Kec.Makasar Jakarta Timur tiba tiba melihat burung Love Bird warna kuning biru, lalu Saksi bilang kepada sopir untuk berhenti. Setelah Saksi turun dari Angkot 06A kemudian Saksi mengejar burung tersebut ke dalam Taman Kota Tol Jagorawi namun tidak tertangkap karena burung tersebut terbang ke pohon yg berada ditengah tengah jalan tol. Saat Saksi akan kembali ke jalan raya mencium bau busuk, lalu Saksi melihat tumpukan daun pisang dan melihat sesosok mayat manusia, saat itu juga Saksi meminta bantuan kepada warga dan Polisi Lalu Lintas kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Makasar Jakarta Timur guna Penyelidikan lebih lanjut. *CIRI CIRI KORBAN TANPA IDENTITAS :* *NAMA : TIDAK DIKETAHUI (MRS X)* *JENIS KELAMIN : PEREMPUAN* *UMUR : -+ 25 tahun* *TINGGI : -+ 150 cm* *RAMBUT : LURUS SEBAHU* *SAAT DITEMUKAN, KORBAN MEMAKAI BAJU WARNA HIJAU MUDA PUTIH MOTIF GARIS GARIS DAN ADA GAMBAR BONEKA, SERTA MENGENAKAN CELANA LEGGING WARNA HITAM LIST MERAH* *CIRI KHUSUS ADA TAHI LALAT DIBAWAH KUPING KANAN* *APABILA ADA SAUDARA YG MEMILIKI CIRI CIRI TERSEBUT DIATAS, KORBAN SEKARANG BERADA DI RS POLRI KRAMATJATI JAKARTA TIMUR DAN SEGERA MENGHUBUNGI POLSEK MAKASAR JAKARTA TIMUR ATAU KANTOR POLISI TERDEKAT !!* #penemuan #mayat #pembunuhan Via @warung_jurnalis