JAKARTA - MNC Peduli melalui MNC Group kembali menyelenggarakan aksi donor darah yang bertemakan ‘MNC Love Donation. Let’s Share The Love with Your Blood’ pada Rabu (10/4/2019) yang dimulai pukul 09.00 hingga 15.00 WIB di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Berdasarkan pantauan dari Okezone, di lokasi tempat kegiatan berlangsung sudah dipenuhi oleh karyawan-karyawan MNC Group yang ingin mendonorkan darah. Terlihat antrean secara teratur, dan pemeriksaan kondisi kesehatan terlebih dahulu.

Sejak dimulainya kegiatan hingga pukul 12.00 WIB, diketahui sudah sebanyak 250 orang yang datang dan mengikuti kegiatan donor darah yang diselenggarakan oleh MNC Peduli. Jumlah tersebut berarti pula telah terkumpul 250 kantong darah.

Kegiatan ini merupakan kali kedua dilakukan pada tahun 2019. Sebelumnya telah dilaksanakan di MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Pada tahun 2019, MNC Group menargetkan delapan kali kegiatan donor darah dapat dilaksanakan di iNews Tower dan MNC Studios.

Sebelumnya, pada tahun 2018, MNC Group berhasil mendapatkan 1.867 kantong darah, dan tahun ini diharapkan bisa mendapatkan 2.000 kantong darah dalam setahun.

Dalam kesempatan ini, MNC Group menggandeng PMI Kabupaten Sukabumi dan PMI Jakarta Utara untuk bekerjasama. “MNC Love Donation” diharapkan dapat memenuhi target 300 kantung darah untuk membantu kebutuhan darah PMI selama bulan Ramadan.

