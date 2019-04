TEHERAN - Kepala Kementerian Intelijen Iran, Mahmoud Alavi pada Jumat mengumumkan bahwa kementeriannya telah berhasil memberikan pukulan keras terhadap jaringan mata-mata dinas intelijen Amerika Serikat (AS), CIA, yang beroperasi baik di Iran maupun di kawasan Timur Tengah.

Berdasarkan laporan kantor berita Mehr, Alavi mengatakan bahwa puluhan mata-mata, yang bekerja di sektor sensitif negara, telah ditangkap sebagai hasil dari pekerjaan kementeriannya.

"Dalam proses rumit melawan CIA, 290 mata-mata dari jaringan spionase di berbagai negara, termasuk Iran diidentifikasi," kata Alavi sebagaimana dilansir Sputnik, Jumat (19/4/2019).

Alavi lebih lanjut mencatat bahwa tindakan serupa telah diambil terkait badan mata-mata Inggris, MI6 dan berjanji untuk merilis rincian lebih lanjut tentang operasi terhadap kedua badan intelijen asing nanti. Dia juga mengatakan bahwa info tentang jaringan mata-mata akan diteruskan ke negara-negara sahabat yang tertarik akan hal itu.

Washington maupun London belum mengomentari laporan itu.

Hubungan antara AS dan Iran telah menurun sejak Presiden AS Donald Trump berkuasa. Trump menarik AS dari Joint Comprehensive Plan of Action, juga dikenal sebagai kesepakatan nuklir Iran dan kembali menerapkan sanksi terhadap Teheran yang menyulitkan situasi ekonomi di negara itu.

(dka)