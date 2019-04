View this post on Instagram

Selasa (30/4) Kecelakaan Metro Mini hingga terguling di depan kantor imigrasi, Mampang #Jaksel pada siang hari ini. - via @lydiaastrya @bagusajoy @riyanlagi @laurentiustius @cahyaadhiputra @hs27abdullah @syifa_nfauziah @karomatulismaaa #jktinfo

A post shared by JAKARTA INFO (@jktinfo) on Apr 30, 2019 at 12:44am PDT