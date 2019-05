View this post on Instagram

#BREAKINGNEWS | Kota Malang . DEMO KOK MERUSAK CAGAR BUDAYA? Hal ini dikeluhkan oleh Tim Ahli Cagar Budaya yang mendapatkan oknum yang melakukan demo tadi, melakukan hal yang tidak patut ditiru yakni mencoret salah satu sudut cagar budaya yang dimiliki Kota Malang. Hhal ini disampaikan pengurus Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Malang, Agung Bhuana. TACB malang mengutuk keras perbuatan merusak struktur cagar budaya yg dilakukan oleh oknum pendemo hari ini. Struktur jembatan kahuripan termasuk 32 cagar budaya yg telah ditetapkan oleh walikota malang pada akhir 2018 lalu. Perbuatan mencoret2 jembatan cagar budaya melanggar Undang undang no 11 tahun 2010 dan peraturan daerah kota malang nomer 1 tahun 2018 tentang Cagar budaya dimana apabila ada yg merusak CB akan dikenai aturan yg berlaku. . Sampai saat ini belum diketahui oknum yang melakukan aksi tersebut. Iyep pendapatmu lur? . Sumber: Cagar Budaya Kota Malang