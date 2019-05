CILEGON – Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Refdi Andri, menyebutkan akan ada rencana pemberlakuan sistem one way pada arus mudik tahun 2019 di Tol Tangerang-Merak menuju Pelabuhan Merak, Banten.

"Rencananya saat operasi (Ketupat) nanti dilakukan one way. Tapi one way enggak panjang dari km 98 sampai ke belakang 94. Artinya, semua sudah direncanakan dengan baik," kata Refdi saat meninjau kesiapan arus mudik di Pelabuhan Merak, Jumat (10/5/2019).

Ia menjelaskan, selain one way rekayasa lalu lintas lainnya pada puncak arus mudik yakni dengan mengalihkan kendaraan yang akan keluar gerbang tol Merak untuk keluar di Gerbang Tol Cilegon Barat melalui jalur alteri.

"Bahwa tol (Tangerang-Merak) ini paling ujung KM 98, mana kala ada antrean hingga KM 95 atau KM 94 akan dilakukan rekayasa, mana kali rekayasa lebih kuat lagi, jalan alternatif cukup memadai pergerakan kendaraan yang dialihkan," ujarnya.

Nantinya, di jalur yang akan dilalui kendaraan dari Gerbang Tol Cilegon Barat menuju Pelabuhan Merak akan disiagakan personel untuk mengatur arus lalu lintas agar tak tersendat.

"Selama jalan yang ditentukan untuk pengalihan kendaraan itu cukup baik dengan pengaturan maksimal, pengguna jalan pun akan patuh. toh untuk kepentingan bersama," katanya.

Dia pun memastikan, sebelum pelaksanaan Operasi Ketupat berlangsung, perbaikan jalan baik itu di jalan tol maupun jalan arteri tidak ada lagi pengerjaan.





Baca Juga : Penambahan Kapasitas Parkir di Rest Area Dinilai Bisa Jadi Pemecah Kemacetan

"Tadi kita melihat berbagai ruas jalan sedang dilakukan perbaikan mudah-mudahan pada saatnya nanti sebelum Operasi Ketupat jalan sudah mulus semuanya sebagaimana harapan kita semua," tuturnya.





Baca Juga : Pemprov Pastikan Jalanan di Jabar Siap Dilalui Pemudik

(erh)