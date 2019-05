PURWAKARTA - Sejumlah jalur nasional dan arteri di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, masih menjadi favorit para pemudik. Serangkaian persiapan pun dilakukan guna kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2019.

Selain melakukan langkah antisipasi di titik rawan kemacetan, personel Polres Purwakarta telah memetakan daerah mana saja yang dianggap rawan terjadi kecelakaan lalu lintas.

Kepala Unit Kecelakaan (Kanit Laka) Satlantas Polres Purwakarta, Ipda Asep Kusmana, membenarkan jika sampai saat ini sejumlah jalur krusial di wilayah hukumnya masih menjadi andalan sebagai jalur favorit pemudik. Atas dasar itu, berbagai langkah strategis yang merupakan bagian dari pengamanan ritual tahunan ini telah dirancang jauh-jauh hari.

"Sejauh ini, jalur nasional di kita masih menjadi andalan sebagai jalur favorit di musim mudik dan balik Lebaran," ujar Asep kepada Okezone, Rabu (15/5/2019).

Adapun jalur mudik di Purwakarta yang masih jadi primadona itu, terang dia, antara lain jalur Cikopo-Pantura via Simpang Jomin. Kemudian, Jalur Cikopo-Sadang via Bungursari, Sadang-Subang via Cibatu (jalur tengah). Lalu, jalur Sadang-Purwakarta menuju Wanayasa-Subang-Cikamurang (jalur selatan).

Dia menjelaskan, tak hanya pengamanan, jajarannya telah melakukan berbagai pemetaan. Salah satunya pemetaan titik rawan kecelakaan yang terdapat di sejumlah jalur itu.

Sebenarnya, pemetaan yang merupakan persiapan pengamanan arus mudik ini tak beda jauh dari tahun-tahun sebelumnya. Namun, pihaknya berharap pemetaan ini bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Asep menjelaskan, hasil pemetaan jajarannya menyimpulkan, di wilayah hukum Polres Purwakarta ada beberapa jalur yang dianggap rawan kecelakaan (black spot). Daerah itu terdapat di jalur arteri dan jalur nasional, serta ruas Tol Cipularang dan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali).

"Untuk di ruas Tol Cipularang, ada 10 kilometer yang rawan kecelakaan yakni dari mulai Km 90 hingga Km 100, baik dari arah Bandung-Jakarta maupun sebaliknya," katanya.

Sementara itu, Asep melanjutkan, titik rawan di ruas Tol Cipali yakni terdapat di KM 73 sampai 83 di kedua jalur.





Tak hanya di ruas tol, titik rawan kecelakaan pun terdapat di jalur arteri. Di antaranya, lanjut dia, jalur Purwakarta-Bandung via Padalarang, jalur Sadang-Subang via Cibatu (jalur tengah), serta jalur Sadang-Cikopo (Bungursari).

Dia menuturkan, hasil pemetaan ini menilik dari intensitas kecelakaan yang selama ini kerap terjadi di titik-titik tersebut. Cukup beralasan, mengingat kontur jalan di wilayah rawan kecelakaan ini sangatlah berbahaya. Selain kondisinya lurus, ada juga yang kondisinya berupa tanjakan terjal, turunan curam, tikungan tajam‎, serta bergelombang.





(erh)