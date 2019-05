WASHINGTON – Petugas penegak hukum Amerika Serikat (AS) menyerbu Kedutaan Besar Venezuela pada Kamis untuk mengusir sekelompok kecil demonstran yang memprotes kebijakan Washington terhadap negara kaya minyak tersebut. Tindakan tersebut dilakukan untuk memungkinkan AS menyerahkan kedutaan itu kepada pemimpin oposisi Juan Guaido yang mereka akui sebagai Presiden Interim Venezuela.

Sejak pertengahan April, anggota dari tiga kelompok aktivis telah menduduki kedutaan, sebuah bangunan bata merah di lingkungan kelas atas di Georgetown, Washington. Para aktivis tersebut mengatakan bahwa mereka adalah "tamu undangan" dari pemerintah Venezuela.

Para aktivis menentang intervensi AS di Venezuela untuk menggulingkan Presiden Nicolas Maduro untuk menjadikan Guaido sebagai presiden sementara Venezuela.

