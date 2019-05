BEREDAR foto terduga perusuh demo Jakarta yang ditahan oleh Polri, dengan badan penuh tato. Tato itu diantaranya tertulisan it's is my life-Jon Bovi, you are my sunshine dan gambar harimau Cisewu yang bertulisan don't cry.

Setelah dilakukan penelusuran, ternyata foto ini adalah editan. Karena dalam foto asli, tattonya berbeda, tidak ada tulisan dan gambar seperti di atas.

Muhammad Jawy, relawan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) dalam debunk-nya mengatakan bahwa foto tatto Jon Bovi yang beredar itu adalah kategori satire atau konten editan.

"Jadi, foto itu diedit tidak ada niat untuk merugikan. Hanya lucu-lucuan. Namun berpotensi untuk mengelabui," ujarnya.

(kha)