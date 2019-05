BEKASI - Jasa Marga memberlakukan rekayasa lalu lintas satu arah (one way) di GT Cikampek Utama sejak Kamis pagi. Pemberlakuan sistem one way ini atas diskresi pihak kepolisian yang turut melakukan pengamanan arus mudik di H-5 Lebaran.

One way dimulai dari KM 69 Tol Jakarta-Cikampek sampai KM 263 Brebes Barat. Sebanyak 28 gerbang tol juga dimaksimalkan untuk melayani transaksi kendaraan yang menuju arah Cikampek, di mana sebelumnya hanya dioperasikan 24 gardu.

"Awalnya ada 24 gardu yang melayani transaksi ke arah Cikampek, dan 4 gardu melayani ke arah Jakarta. Sejak pukul 17.15 WIB, 4 gardu tersebut dioperasikan untuk transaksi ke arah Cikampek, jadi seluruhnya ada 28 gardu," kata Corporate Communications Department Head Jasa Marga, Irra Susiyanti, Kamis (30/5/2019).

Pengoperasian 28 gardu tol, kata dia, dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan yang semakin meningkat menjelang sore.

"Tapi sebelumnya kita sudah pastikan dulu pengguna jalan yang mengarah ke Jakarta sudah steril, sehingga tidak ada yang terjebak di perjalanan," ujar Irra.

Selain one way, Jasa Marga juga memberlakukan rekayasa contraflow yang mengoperasikan dua lajur dari titik awal di KM 34+800, hingga terintegrasi dengan jalur one way.

"Kita bersama pihak kepolisian juga menempatkan beberapa petugas di titik-titik rawan kemacetan, untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan," imbuhnya.

Petugas kepolisian juga akan menindak tegas para pengguna jalan yang melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan, sehingga mengganggu ataupun membahayakan pengendara lain di lokasi.

"Kepolisian akan menindak tegas pengguna jalan yang berhenti di bahu jalan atau di luar rest area, karena dapat mengganggu serta membahayakan pengguna jalan lainnya dan menimbulkan kepadatan di lajur," tegas Irra.

Ia juga mengimbau kepada pemudik agar selalu berhati-hati dan menaati setiap peraturan lalulintas sepanjang perjalanan.

"Tetap hati-hati berkendara, perhatikan rambu-rambu dan arahan petugas di lapangan. Pastikan kecukupan saldo uang elektronik dan BBM sebelum memasuki jalan tol agar perjalanan lebih nyaman," pungkasnya.

(aky)