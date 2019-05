BEKASI - Pihak Jasa Marga menghentikan rekayasa lalu lintas contraflow dari KM 34-KM 69 Tol Jakarta-Cikampek pada pukul 19.45 WIB. Contraflow dihentikan karena arus lalu lintas arah Cikampek sudah terpantau lancar.

"Untuk rekayasa contraflow sudah dihentikan, karena kita melihat kondisi lalin mengarah ke Cikampek saat ini sudah lancar kembali," kata Corporate Communications Department Head Jasa Marga, Irra Susiyanti, Kamis (30/5/2019).

Sementara untuk rekayasa satu arah (one way) yang diberlakukan sejak pagi tadi, kata dia, masih terus berlangsung mulai dari KM 70 Tol Jakarta-Cikampek sampai dengan KM 263 Brebes Barat. "One way saat ini masih berlanjut berdasarkan diskresi pihak kepolisian," ujarnya.

Ia juga mengimbau kepada pemudik agar selalu berhati-hati dan menaati setiap peraturan lalulintas sepanjang perjalanan menuju kampung halaman.

"Tetap hati-hati berkendara, perhatikan rambu-rambu dan arahan petugas di lapangan. Pastikan kecukupan saldo uang elektronik dan BBM sebelum memasuki jalan tol agar perjalanan lebih nyaman," ujarnya.

(Ari)