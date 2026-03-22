Putri Kim Jong Un Ikut Kendarai Tank dalam Latihan Militer Korut

Kim Ju Ae tampak mengendarai tank bersama ayahnya Kim Jong Un selama sesi latihan militer Korea Utara. (Foto: KCNA)

JAKARTA – Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un membawa putrinya ikut serta dalam latihan militer skala besar yang digelar negara itu. Bahkan, putri Kim tampak mengemudikan tank sementara sang ayah duduk di atas kendaraan tempur tersebut.

Kim mengawasi latihan ofensif yang menampilkan pergerakan gabungan infanteri dan lapis baja, menyoroti fokus pada kesiapan tempur, seperti dilaporkan Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) pada Jumat (20/3/2026).

Rekaman yang dirilis KCNA menunjukkan Kim Ju-ae, yang diyakini berusia sekitar 13 tahun, dengan kepalanya keluar dari lubang pengemudi tank yang sedang bergerak, sementara ayahnya duduk di atas bersama para tentara. Para pengamat mengatakan posisinya menunjukkan bahwa ia sedang mengoperasikan kendaraan tersebut.

Latihan itu dilaporkan melibatkan unit pasukan khusus, unsur lapis baja dari cadangan operasional staf umum, dan kompi tank dari resimen kavaleri.

Menurut KCNA, demonstrasi tersebut mencakup serangan oleh kompi tank yang dilengkapi model terbaru.

Kim memuji kinerja tempur tank baru itu sebagai “sangat baik” dan mengatakan pengembangannya memakan waktu sekitar tujuh tahun, seraya menambahkan bahwa pasukan darat akan dipersenjatai secara luas dengan kendaraan tersebut.