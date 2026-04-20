HOME NEWS INTERNATIONAL

Korut Uji Coba Rudal Balistik Berhulu Ledak Bom Kluster

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 20 April 2026 |16:05 WIB
Korut Uji Coba Rudal Balistik Berhulu Ledak Bom Kluster
Ilustrasi. (Foto: KCNA)
JAKARTA - Korea Utara telah melakukan uji tembak beberapa rudal balistik jarak pendek, menurut laporan kantor berita pemerintah. Ini merupakan peluncuran terbaru dalam serangkaian peluncuran yang dilakukan dalam beberapa bulan terakhir oleh negara bersenjata nuklir tersebut.

Peluncuran pada Minggu (19/4/2026) yang diawasi oleh Pemimpin Kim Jong-un, menyusul uji coba persenjataan lainnya dalam beberapa minggu terakhir, termasuk rudal jelajah antikapal perang dan amunisi kluster.

"Lima rudal balistik taktis, yang diluncurkan ke arah area target di sekitar sebuah pulau sekitar 136 km jauhnya, menghantam area seluas 12,5–13 hektar dengan kepadatan yang sangat tinggi," lapor KCNA.

Uji coba tersebut dimaksudkan "untuk mengevaluasi kekuatan hulu ledak rudal balistik taktis permukaan-ke-permukaan Hwasongpho-11 Ra yang telah ditingkatkan," tambahnya.

Kim mencatat bahwa pengenalan hulu ledak bom kluster dapat "meningkatkan kemampuan serangan dengan kepadatan tinggi untuk menekan area target tertentu."

Awal April lalu, Kim Jong-un mengawasi uji coba rudal jelajah strategis dari Choe Hyon, salah satu dari dua kapal perusak berbobot 5.000 ton yang diluncurkan tahun lalu.

Korea Utara sedang membangun dua kapal perusak kelas 5.000 ton lagi untuk menambah armadanya.

