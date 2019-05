MAKKAH - Selama kurun waktu empat tahun sejak 2015 sampai Maret 2019, Pemerintah Arab Saudi menyampaikan bantuan kemanusiaan untuk Indonesia. Bantuan tersebut disampaikan Pemerintah Arab Saudi melalui King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan Dr Abdullah Alrabeeah, supervisor of general King Salman Humanitarian Aid and Relief Center, dalam jumpa pers di Four Point Hotel, Makkah, Arab Saudi.

"Indonesia dan Malaysia adalah dua negara yang mendapat bantuan dari lembaga kami," ungkapnya.

Lebih lanjut bantuan tersebut terdiri dari bantuan pemulihan (early recovery) sebesar USD23,5 juta; bantuan perumahan USD20,7 juta; bantuan makanan (food security) USD8,2 juta; serta sisanya berupa bantuan logistik, kesehatan, pendidikan, air bersih, serta multisektor.

Bantuan kemanusiaan ini merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Arab Saudi untuk kemanusiaan.

Indonesia sendiri menerima USD71,25 juta untuk bantuan kemanusiaan. Sebanyak 27 projek kemanusiaan seperti rumah, fasilitas kesehatan, pendidikan, air bersih, dan transportasi.

