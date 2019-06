JAKARTA - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menawarkan program Hot Deals dan Tourism Hub melalui Singapura kepada wisman China melalui travel agen di negara tersebut.

Organizing Committee Program Hot Deals Kepri Christine Besinga saat acara Travel Dialogue yang merupakan rangkaian kegiatan Famtrip Batam-Bintan Travel Agen China yang diadakan Kemenpar di Lily Meeting Room Hotel Aston Batam, Kepri, Jumat (31/5), mengajak delapan travel agent China untuk bersama-sama menyusun paket wisata ke Kepri.

"Silakan buat paket menarik bersama industri di Kepri. Ada banyak hal yang bisa di bundling dengan harga menarik," tutur Christine.

Ide dasar Hot Deals sendiri, lanjut Christine adalah memberikan tawaran yang “more for less”, you get more, you pay less”. Konsumen mendapat begitu banyak keuntungan, tapi mereka membayar dengan harga terjangkau dan murah.

Hadir dalam acara tersebut Asisten Deputi Pengembangan Pemasaran II Regional I Kemenpar Vinsensius Jemadu menjelaskan Kemenpar menargetkan wisatawan mancanegara (wisman) ke Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) bisa mencapai 4 juta orang sepanjang 2019 melalui program tourism hub.

“Target Kepri 4 juta wisman naik 25 persen lebih tinggi dari rata-rata nasional 12 persen. Kemenpar akan membantu salah satunya dengan program hot deals yang tahun lalu sukses terjual 700 ribu pax. Tahun ini tagetnya 1 juta pax,” kata Vinsensius Jemadu.

Dari data Kemenpar, lanjut VJ, sapaan akrab Vinsensius Jemadu, setiap tahun, estimasi jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang masuk melalui Bandara Changi Singapura (selain orang Indonesia) hampir mencapai 12 juta pax.

Rinciannya yakni sebanyak 32 persen dari ASEAN minus Indonesia, 22 persen dari China-Hong Kong, 17 persen dari Asia-Pasifik, 14 persen dari Asia Tengah, MEA, dan Afrika. Sisanya dari Eropa dan Australia.

“Artinya peluang kita untuk menggaet wisman yang jumlahnya sekitar 11 juta lebih itu masih terbuka luas," kata VJ.

Diharapkan melalui kegiatan Famtrip Batam-Bintan Travel Agen China yang diadakan Kemenpar 28 Mei - 1 Juni 2019 ini, target penjualan Hot Deals 1 juta pax di tahun 2019 dapat tercapai.

