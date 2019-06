JAKARTA - Kebijakan satu arah atau One Way Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri dianggap telah berhasil mengurai dan mengurangi kemacetan yang terjadi pada saat pelaksanaan arus mudik dan bali Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah.

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti menyebut bahwa kebijakan yang didukung oleh lembaga pemerintahan terkait itu merupakan wujud pemikiran yang berbeda atau Out Of The Box dalam menangani kemacetan arus mudik.

"Kami mengapresiasi pemikiran Out Of The Box oleh Polri yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, antara lain pemberlakuan contraflow dan one way saat mudik," kata Poengky saat dikonfirmasi Okezone, Jakarta, Sabtu (8/6/2019).

Disisi lain, Poengky menyatakan, apresiasi tinggi tidak hanya pada Polri, tetapi juga para stakeholders yang berkoordinasi dengan baik mengupayakan arus mudik dan balik lebaran lancar.

Menurut dia, lembaga lain yang dianggap berjasa antara lain Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR yang membangun infrastruktur jalan tol atau jalan raya, Kementerian Kesehatan yang menyediakan posko kesehatan di jalan, Pertamina, Pemerintah Daerah dan Pramuka yang bahu-membahu melancarkannya.

"Dengan koordinasi yang baik ini kita semua dapat menikmati mudik Lebaran yang lancar, aman dan nyaman," tutur Poengky.

Kendati begitu, Poengky tetap meminta kepada Polri dan lembaga terkait untuk mempertahankan yang sudah baik dan meningkatkan kekurangan yang ada untuk mempersiapkan arus mudik mendatang.

"Semoga di kemudian hari pelayanan dan perlindungan Polri kepada masyarakat semakin lebih baik," tutup dia.

