WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengusir kepala staf gedung putih Mick Mulvaney karena batuk selama wawancara dengan ABC News.

Dalam rekaman ABC News, Trump tengah menjawab pertanyaan jurnalis dari program "This Week" George Stephanopoulos tentang laporan keuangannya kepada Senat.

Namun pada saat itu terdengar suara batuk dari seseorang yang tidak tampak di depan kamera.

"Mari kita ulang, dia batuk saat saya sedang menjawa," kata Trump.

"Saya tidak suka itu, Anda tahu, saya tidak suka itu," lanjut Trump.

Pres. Trump says he “might” turn over his “financial statement” to Congress.



“I hope they get it, because it’s a fantastic financial statement,” he tells @GStephanopoulos in the Oval Office. https://t.co/8q0FwFD9qt pic.twitter.com/fw1tIc0vxO— ABC News (@ABC) 17 Juni 2019