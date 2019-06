NEW HAMPSHIRE – Satu mobil pikap bertabrakan dengan klub sepeda motor veteran Marinir Amerika Serikat di jalan raya di dekat White Mountain National Forest. Tujuh orang tewas dan tiga lainnya luka-luka. Penyelidik polisi Negara Bagian New Hampshire, AS langsung mendatangi tempat kecelakaan.

Pengemudi mobil pikap tersebut, yang selamat, diidentifikasi tapi tidak ditangkap setelah kendaraannya yang membawa peti kemas menabrak sedikitnya 10 sepeda motor, pada Jumat sore 21 Juni 2019.

"Ini benar-benar digambarkan oleh penyelidik kami sebagai salah satu penyelidikan paling buruk yang pernah mereka lakukan. Penyelidik paling senior saya berangkat semalam dan mereka tak pernah menyaksikan tragedi seperti yang saksikan semalam," kata Kolonel Polisi Negara Bagian New Hampshire Chris Wagner sebagaimana dikutip Reuters.

Kantor Berita Antara, Minggu (23/6/2019) melaporkan, para pejabat mengatakan pengendara sepeda motor itu memiliki hubungan dengan Jarheads Motorcycle Club, yang terdiri atas veteran Marinir dan keluarga mereka.

Kelompok tersebut mengadakan pertemuan regional pada Jumat dan Sabtu di Rollinsford, New Hampshire, sekitar 100 mil (160 kilometer) di sebelah selatan lokasi kecelakaan, kata jejaring klub itu.

Pihak berwenang tidak menyebutkan identitas korban yang tewas karena menunggu pemberitahuan kepada keluarga. Dua orang yang cedera dibawa oleh ambulans ke rumah sakit telah diperkenankan pulang, dan satu orang yang cedera dan dibawa melalui udara ke rumah sakit masih menjalani pengobatan medis, kata Wagner.

Petugas dai US Natiional Transportation Safety Board (NTSB) berada di lokasi dan tampaknya akan menyelidiki selama lima hari, kata penyelidik NTSB Kennye Bragg.

Tak ada penangkapan yang dilakukan, tapi Coos County Attorney John McCormick berikrar "akan memburu setiap petunjuk" dan meminta masyarakat untuk tampil dengan keterangan saksi mata atau gambar yang mungkin telah diambil tepat sebelum kecelakaan.

Pengemudi pikap tersebut diidentifikasi sebagai pegawai yang berusia 23 tahun di Westfield Transportation of Springfield, Massachusetts --yang mengemudikan kendaraan perusahaan yang membawa gandengan. Kecelakaan di daerah utara negara bagian itu terjadi pada Jumat sekitar pukul 18.30 EDT (Sabtu, pukul 05.30 WIB) antara mobil pikap Dodge yang melakukan perjalanan ke barat dan sekelompok pengendara motor yang melaju menuju timur di satu jalan raya negara bagian di Randolph, tempat di atas Whithe Mountains sekitar 120 mil di sebelah utara Manchester, kata polisi negara bagian.