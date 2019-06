DEPOK - Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie mendapatkan kejutan ulang tahun yang ke-83 tahun dari anak dan cucu usai memberikan orasi ilmiah dalam acara peluncuran 'The Habibie Institue for Public Policy and Governance (HIPPG)' di Balai Sidang UI, Depok, Selasa (25/6/2019).

BJ Habibie pun mengucapkan terima kasih atas semua orang yang telah memberikan ucapan ulang tahun kepadanya. Tampak putra Habibie, Ilham Akbar Habibie, beserta para cucu Habibie ikut memberikan kejutan.

"Selamat ulang tahun eyang sehat selalu," ucap Ilham Akbar Habibie.

Dengan senyuman Presiden RI ke 3 itu menjawab. "Saya ucapkan terima kasih atas ucapan ulang tahun," ujar Habibie di Balai Sidang Universitas Indonesia (UI), Depok.

Habibie mengatakan, kini dia fokus menjaga kesehatan. Dia mengaku baru selesai dirawat selama dua hari lalu. Meskipun di usia 83 tahun, Habibie merasa jiwanya seperti berusia 38 tahun.

"Saya bilang, usia saya 83, tapi jiwanya 38," tuturnya sambil tertawa.

Perlu diketahui BJ Habibie yang lahir pada 25 Juni 1936 merupakan Presiden ketiga Indonesia pasca-lengsernya Soeharto yang diwarnai pergolakan reformasi 1998-1999. Jabatannya digantikan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang terpilih sebagai presiden pada 20 Oktober 1999 oleh MPR hasil Pemilu 1999.

Dengan menjabat selama 2 bulan dan 7 hari sebagai wakil presiden, dan 1 tahun dan 5 bulan sebagai presiden, Habibie merupakan wakil presiden dan juga presiden dengan masa jabatan tersingkat.

(kha)