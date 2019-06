TADOUSSAC – Seunit mobil terbang lalu mendarat di kapal feri yang sedang berlayar menewaskan seorang pengemudi.

Eric Belec (40) dibawa ke rumah sakit tewas setelah kendaraannya mendarat di kapal feri yang sedang berlayar di Sungai Saguenay Quebec, Kanada tetapi meninggal beberapa jam kemudian.

Seorang penumpang perempuan berusia 40 tahun yang belum teridenfikasi namanya, juga menjadi korban. Kondisinya kini kritis.

Rekaman CCTV menangkap momen ketika kendaraan terbang di tepi pelabuhan lalu mendarat di geladak feri saat penumpang yang ketakutan berlari mencari perlindungan.

Pengendara di sisi sungai harus berkendara menuruni bukit yang curam.

Yves Gauthier, juru bicara departemen pemadam kebakaran Tadoussac, mengatakan kecelakaan terjadi, sekitar pukul 12.45 waktu setempat pada Senin (24/6).

Baca: 4 Orang Terluka dalam Penembakan di Parade Kemenangan Tim Basket Toronto Raptors

Baca: Detik-Detik Pesawat Hampir Tabrak Truk yang Melintas di Jalan Tol

Juru bicara Sûreté du Québec Sgt. Hugues Beaulieu mengatakan, tampaknya ada masalah mekanis yang menyebabkan pengemudi gagal mengerem.

Video yang diambil dari buritan feri menunjukkan kapal baru saja meninggalkan pelabuhan Tadoussac untuk menuju Baie-Sainte-Catherine.

Cindy Desbiens, yang berada di geladak bersama kedua anaknya, mengatakan kepada CBC, "Rasanya seperti berada di film."

"Ada banyak kepanikan. Banyak orang hampir tertabrak," tambah saksi lainnya, Claire Gagné.

Fucking hell. How determined was this man to get his vehicle on the ferry after it had left dock. pic.twitter.com/Hi8gbMMMsH— Steve (@NorfolkGTI) 27 Juni 2019