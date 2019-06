OSAKA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengikuti sejumlah agenda terkait Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Di sela-sela pertemuan tersebut, Jokowi tak luput berbincang santai dengan para petinggi negara lainnya.

Melansir laman setkab, Osaka, Jumat (28/6/2019), Tampak dalam perbincangan itu antara lain Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Putra Mahkota Kerajaan Saudi Mohammad bin Salman, PM Kanada Justin Trudeau, PM Australia Scott Morrison dan PM Belanda Mark Rutte.

Keakraban pun semakin terlihat saat Donald Trump berbagi permen kepada Jokowi. Hal ini membuat obrolan semakin santai jelang pembukaan G20 tersebut.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengikuti sejumlah agenda terkait Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Group 20 (G-20), misalnya seperti official welcome dan juga family photo yang diselenggarakan di INTEX. Setibanya di INTEX, Osaka, Presiden Jokowi menunggu di ruang Leaders’ Area untuk menantikan sesi official welcome dan family photo.

(rzy)