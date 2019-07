JAKARTA - Konser mini yang menghadirkan penyanyi Tompi dan Glenn Fredly di stasiun MRT belum lama ini menjadi viral di media sosial. Viralnya video tersebut lantaran aksi dua perempuan yang nyaris adu jotos saat bersenggolan dalam konser tersebut.

Dalam video viral tersebut, awalnya saat Tompi melantunkan tembang Menghujam Jantungku, para pengunjung berupaya mengabadikan peristiwa tersebut melalui ponselnya. Namun, salah satu perempuan nampaknya merasa terdorong oleh perempuan yang berada di belakangnya hingga berujung cekcok.

"Video of the day.. The power of nonton konser lawan emak emak. Untung artisnya seru dan kocak jg," tulis @its_rasidah dalam keterangan video.

Namun, ketegangan kedua perempuan tersebut berhasil direda oleh Tompi. Tompi yang langsung memeluk salah satu perempuan tersebut langsung mencairkan suasana.

"Udah dipeluk bukannya adem malah tambah dipelototinšŸ˜‘ wkwkw ngakak," tulis @amaraanggoroo.

(edi)