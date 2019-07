View this post on Instagram

#viralvideos aksi intimidasi menggunakan senjata api yang dilakukan pengguna jalan . . Laporan dari warganet Bandung yang identitasnya kami rahasiakan menerangkan saat terjadi kemacetan di depan SDN Mekarwangi Jl. Bukit Maribaya Lembang Kabupaten Bandung Barat pada Ahad (30/6/2019) sekitar pukul 15.30 WIB . . Salah seorang penumpang mobil berjenis SUV hitam plat nomor B 2001 RFP, keluar dari mobil sambil membawa pistol dan diacungkan ke salah satu warga setempat yang sedang mengurai kemacetan arus lalu lintas di jalur yang dikenal warga sebagai jalur alternatif Bandung-Lembang tersebut. Sontak kejadian ini pun menjadi perbincangan warganet di media sosial