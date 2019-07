WARGANET lokal membagikan foto-foto kemunculan tiang cahaya misterius di langit malam Provinsi Sulu, Filipina. Ini adalah kemunculan kedua fenomena alam yang oleh warga lokal disebut sebagai “Lansuk-Lansuk”, yang berarti lilin, itu dalam sebulan terakhir.

GMA News melaporkan bahwa penampakan fenomena langit itu disaksikan oleh warga pada 30 Juni 2019. Selama setahun terakhir, warga telah beberapa kali menyaksikan kemunculan cahaya misterius tersebut.

Something pretty cool happened in the Philippines. I want to include it right here. An optical phenomena was sighted in Sulu last week. Vertical beams of light had shown up in the night sky and ignited some curious minds. So what the hell are these? Did ET finally phone home? pic.twitter.com/zhDUgqskqd— Cami-san 👩🏻‍🚀🇵🇭 (@cughmille) July 7, 2019