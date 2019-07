JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menegaskan ingin memiliki menteri yang memiliki keberanias dalam menyusun Kabinet Kerja Jilid II. PPP pun siap menyodorkan sosok sesuai dengan keinginan Jokowi.

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan, siap menyodorkan sosok yang sesuai dengan kriteria itu, namun setelah Jokowi memutuskan memberikan jatah menteri kepada PPP.

Baca Juga: Jokowi Akan Bahas soal Komposisi Kabinet dengan Parpol Koalisinya Bulan Ini

“Ya tentu ada. Cuma kan orangnya siapa tergantung nanti PPP dengar dulu mau dikasih apa," ujar Arsul di Kompelks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Meski demikian, Arsul tak merinci lebih jauh ihwal siapa-siapa saja nama yang sudah disiapkan parpol berlambang Ka’bah. Namun, pastinya mereka mempunyai kapasitas untuk mengisi kursi menteri jika nantinya diminta oleh presiden.

"Kita lihat siapa yang di-back-up Pak Jokowi. Tentu yang d-iback-up sesuai dengan kapasitasnya bisa atau tidak katakanlah bekerja di portofolio yang beliau ingin PPP membantunya," jelas Arsul.

Mengenai pernyataan Jokowi meminta menteri yang berani, Arsul berpadangan jika suami Iriana itu menginginkan sosok yang tidak linear dan out of the box.

“Menteri yang thingking and moving out of the box. Jadi cara berpikirnya cara bekerjanya itu tidak yang rutinitas, tidak yang biasa-biasa aja. Dan harus juga punya pikiran yang kreatif untuk menembus hal-hal selama ini,” kata Arsul.

Baca Juga: Menteri Milenial Jokowi Dinilai Harus Punya Rekam Jejak Kepemimpinan Bagus

Sebelumnya diberitakan, Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) menegaskan ingin memiliki pembantu yang berani pada Kabinet Kerja jilid II. Hal tersebut diungkapkan Jokowi saat berpidato dengan judul "Visi Indonesia."

"Kita butuh menteri yang berani," kata Jokowi di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Minggu 14 Juli 2019.

(fid)