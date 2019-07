JAKARTA - Siapa yang tak mengenal Bunaken. Destinasi ini sering disebut sebagai surga bahari Indonesia. Tapi, bukan saja alam bawah airnya yang indah. Bunaken pun memiliki atraksi wisata yang memukau. Festival Pesona Bunaken namanya. Sebuah festival yang mengangkat beragam keunikan Bunaken. Tahun ini festival tersebut siap menyapa wisatawan pada 17-20 Juli 2019.

Dijelaskan Ketua Tim Kurator Calendar of Event (CoE) Kemenpar, Don Kardono, Festival Pesona Bunaken menjadi cara yang tepat menikmati sisi lain Bunaken.

"Ini merupakan festival yang keren untuk dinikmati. Eksistensinya selalu diperkuat, selalu di upgrade setiap tahunnya. Maka tak salah jika Festival Pesona Bunaken selalu menjadi langanan masuk dalam 100 CoE Kemenpar," kata Don Kardono, Senin (15/7).

Seperti halnya tahun-tahun sebelumnya, konsep menarik memang siap ditampilkan di festival ini. Rangkaiannya banyak, dan pastinya siap memanjakan wisatawan.

Ada food festival, permainan, pertunjukan musik, liveaboard Bunaken Sail trip, kompetisi Underwater Photography dan triathlon. Ada pula, pagelaran adat mane'e, turnamen mancing, coastal cleanup bersih-bersih pantai dan bawah laut, serta turnamen mancing. Wisatawan pun bakal diajak nongkrong asik di tepi pantai dalam program bakar ikan.

"Dan semuanya akan membawa wisatawan menyelami keindahan seutuhnya dari Bunaken," imbuh Don yang juga Staf Khusus Menpar Bidang Media dan Komunikasi Don Kardono itu.

Terpisah Tenaga Ahli Menteri Pariwisata Bidang Management Calender of Event (CoE) Esthy Reko Astuty mengatakan, festival ini mempertegas nama besar Bunaken sebagai destinasi bawah laut kelas dunia. Keberadaan sudah diakui UNESCO, sebagai surganya bawah laut di Manado.

Betapa tidak, Bunaken menawarkan petualangan yang menakjubkan bagi para penyelam. Aneka warna terumbu karangnya menakjubkan. Begitu juga dengan 2.000 spesies ikan dan biota laut dapat dengan mudah ditemukan disini. Unicorn, sweetlip, trigger, dansel, dan wrase adalah ikan yang kerap dijumpai. Bila menyelam di kedalaman 100 meter, ikan besar akan menyapa. Hiu kepala martil, lumba-lumba, pari, layar, marlin hingga ikan paus akan menemani penyelam menikmati suasana.

"Inilah yang membuat Bunaken begitu tersohor di mata penyelam-penyelam dunia. Dan itu semakin diperkuat dengan Festival Pesona Bunaken yang juga menjadi festival unggulan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut)," kata Esthy.

Sementara itu Asisten Depduti Bidang Pengembangan Pemasaran I Regional III Kemenar Muh. Ricky Fauziyani menyakini jika Festival Pesona Bunaken akan kembali sukses mengundang wisatawan. Bukan sekadar datang, festival ini pun akan menjadi sarana menambah lama tinggal wisatawan di Sulut.

"Karena memang mutu dari festival ini sangat luar biasa. Semua dicreate dengan baik. Dan festival ini juga akan semakin mengangkat destinasi lainnya di Manado dan sekitarnya," papar Ricky.

Di satu sisi Sulut pun diuntungkan dengan aksesibilitas yang mumpuni. Ada Bandara Internasional Sam Ratulangi yang menjadi gerbang wisata di Sulut. Rute penerbangannya cukup lengkap menjembatani berbagai daerah di Indonesia dan juga berbagai negara.

Soal amenitas pun sama. Di Manado bertaburan berbagai hotel berbintang. Homestay dan cottage pun sangat lengkap di sana.

"Sulut adalah The Rising Destination Of The Year 2019. Gelar itu bukan tanpa sebab. Destinasinya semua keren. 3A-nya (Akses, Amenitas, Atraksi) mumpuni. Dan Festival Pesona Bunaken 2019 semakin mempertegas itu semua. Silahkan datang dan nikmati surga bahari Bunaken di Sulut," kata Menteri Pariwisata Arief Yahya.

(fmi)