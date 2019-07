REKAMAN luar biasa memperlihatkan suku yang tidak pernah terhubung dengan dunia modern dan terancam punah terlihat di hutan hujan Amazon, Brasil.

Dalam sebuah video, seorang pria bertelanjang dada dari suku Awa terlihat mengendus parang sebelum berbalik dan melihat orang yang merekamnya.

Namun beberapa detik kemudian, dia dan anggota suku lain yang berdiri di sampingnya berbalik dan melarikan diri.

Awa diyakini suku paling terancam di dunia, menurut LSM Survival International.

Juru kampanye lingkungan mengatakan suku Awa sangat terancam akibat penebang liar, penambang dan pengedar narkoba.

Rekaman itu direkam oleh seorang anggota suku Guajajara—suku tetangga Awa—yang bertujuan untuk melindungi masyarakat adat yang terisolasi di wilayah tersebut.

Incredible new video showing uncontacted members of the Awá tribe in Maranhão state, Brazil.



It was filmed by neighboring Guajajara, who are trying to protect the patch of Amazon rainforest in which the Awá live – and which is being rapidly destroyed: https://t.co/9Nfq543T1l pic.twitter.com/RY3EW0e0zv— Survival International (@Survival) July 22, 2019