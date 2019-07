View this post on Instagram

Saya menyambut sahabat baik, Putra Mahkota Abu Dhabi, Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan di Bandara Soekarno-Hatta, pagi ini. Selamat datang Sheikh Mohamed.

