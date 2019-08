MALANG - Pihak Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) angkat bicara pasca-viralnya cuitan di akun media sosial Twitter salah seorang anggota keluarga mahasiswa yang terancam Drop Out (DO) pasca-sidang skripsi.

Kepala Humas dan Prokoler UMM Joko Susilo menyatakan, mahasiswa yang bersangkutan sudah sejak setahun lalu diingatkan oleh pihak Program Studi (Prodi) Informatika, tempat Rahil Hamdi berkuliah.

"Kalau yang sebetulnya Prodi berusaha untuk bisa menekan. Setahun lalu sudah dikomunikasikan dengan seluruh angkatan 2012. Sejak setahun lalu diberitahu dan dikawal," ujar Joko, Kamis (1/8/2019).

Bahkan, proses pemanggilan itu sudah dilakukan tiga kali baik oleh Prodi maupun fakultasnya untuk mengingatkan proses penyelesaian studi para mahasiswanya. "Sudah tiga kali dipanggil seluruhnya. Karena kritis masa studinya hampir habis. Ternyara anaknya tidak respons dan bekerjasama, karena statusnya sendiri tidak dia urus," tutur Joko.

Pihak kampus sendiri baru mengetahui status kemahasiswaan Rahil saat mahasiswa asal Riau ini usai ujian skripsi pada 18 Juli 2019 lalu.

"Saat selesai diujikan ini kita akan proses nilainya di sistem dan di Dikti disitulah baru tahu anaknya nonaktif. Padahal semester 14 ini sudah berjalan dan yang bersangkutan tidak registrasi pada semester 14, itu yang menjadi masalah," tuturnya.

Joko menyayangkan dengan apa yang dialami mahasiswanya, karena keteledoran kurang teliti dan kurang hati - hati berakibat masalah tersebut.

"Niatnya universitas itu ingin mendorong mahasiswanya sukses semua. Tapi ternyata peserta didik kurang berhati - hati," ujarnya.

Sebelumnya, sebuah akun Twitter @malarea menggunggah cuitan keluhan lantaran adik kandungnya yang usai sidang skripsi, malah terancam di DO lantaran kesalahan administrasi.

"Teman - teman please do your magic. Teman2, kalau boleh minta retweetnya, tolong bantu meminta kebaikan hati rektor @UMMcampus. Adikku baru saja sidang skripsi di semester 14 dengan IPK terakhir 3,32 sekarang malah terancam DROP OUT karena masalah administrasi," cuit akun @malarea.

