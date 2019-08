ISTANBUL – Sebuah rekaman CCTV memperlihatkan seorang bocah laki-laki terjerat tali yang terjepit di pintu lift.

Insiden itu terjadi di distrik Basaksehir di Istanbul, Turki, mengutip Daily Mail, Jumat (2/8/2019).

Video menunjukkan dua saudara kandung itu sedang bermain dengan seorang gadis lain di luar apartemen mereka.

Ketiganya kemudian memasuki lift, dan bocah itu, yang tampaknya berusia kira-kira lima tahun, sedang bermain tali. Saat pintu lift tertutup dan lift turun, tali itu menjerat lehernya dan membuat dia terangkat.

Tali tersebut mengencang di lehernya dan dia terlihat berjuang untuk membebaskan dirinya.

Untungnya, kakak perempuan bocah tersebut berpikir cepat. Ia kemudian meraih kaki adiknya untuk meringankan tekanan di lehernya dan menekan tombol untuk menghentikan lift.

Dia kemudian berupaya untuk membebaskan adik laki-lakinya dari jerat, dan bocah laki-laki itu selamat.

Horrifying moment! Sister stayed calm and saved the boy who got hang by toy rope inside an elevator in Istanbul, Turkey. Please watch your children when using elevator. pic.twitter.com/NmZ2x5VwyE— People's Daily, China (@PDChina) August 1, 2019