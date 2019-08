SEMARANG - Festival Cheng Ho 2019 berhasil menarik banyak wisatawan untuk berkunjung ke Kelenteng Sam Poo Kong di Semarang, Jawa Tengah. Salah satu yang menarik perhatian selama event berlangsung adalah penampilan aktris ibukota Fitri Carlina.

Fitri Carlina menunjukkan aksi panggungnya pada Sabtu 3 Agustus malam. Dia membawakan lagu dalam empat bahasa, Indonesia, Jawa, Mandarin dan Bahasa Inggris. Lagu wanita asal Banyuwangi itu pun sukses menghibur wisatawan yang datang.

"Saya ingin memberikan suguhan istimewa buat Semarang. Kotanya hebat. Pariwisatanya oke banget," tutur Fitri Carlina.

Shownya sempurna. Dari mulai band pengiring, sound system, hingga lighting, diset maksimal. Settingannya dibuat setara dengan konser Westlife yang akan digelar di Sam Poo Kong 1 September 2019.

Fitri Carlina terlihat total memberikan suguhan yang menghibur. Busana yang dikenakan bernuansa Tionghoa. Balutan warnanya dominan putih dan ada corak naga di bagian depannya. "Ini saya browsing sendiri. Saya ingin menyesuaikan dengan tema Cheng Ho. Cheng Ho kan identik dengan naga. Warnanya sengaja saya kasih emas karena hoki tahun ini api dan logam. Emas adalah representasi dari unsur logam," tambahnya.

Selama 1 jam, penyanyi asal Banyuwangi itu sukses membuat Semarang bergoyang. ”Happy ending. Masyarakat terhibur dengan konser Fitri Carlina yang digelar di Kelenteng Sam Poo Kong,” ungkap Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I Kemenpar Rizki Handayani.

Ucapannya memang tak mengada-ada. Meski sempat diguyur hujan, animo penonton tetap tinggi. Hingga tengah malam, Sam Poo Kong tetap dipadati ribuan orang. “Bagus, keren, memuaskan! Everybody happy,.” kata Staf Khusus Menteri Pariwisata Bidang Media dan Komunikasi Don Kardono.

Don terlihat sumringah. Maklum, konser Fitri Carlina dibanjiri ribuan pengunjung. Semua terlihat happy bergoyang sambil terus berteriak Wonderful Indonesia yang dipandu Fitri Carlina.

Selama 1 jam, semuanya fokus menyimak belasan lagu yang dibawakan Fitri. Bahkan, ribuan orang ikutan kompak menyenandungkan sejumlah hits seperti Selow, Gemufamire, Sayidan dan Welcome to My Paradise.

“Fitri Carlina rupanya sangat ngetop di Semarang. Basis fansnya besar. Lihat saja ribuan orang sampai rela nonton hingga mendekati tengah malam,” timpal Kadisbudpar Semarang Indriyasari.

Musik menjadi kata kunci yang dimainkan. Seni budaya Tionghoa menjadi pemanisnya. Endingnya, semua orang happy. Wisatawan jadi lebih banyak menghabiskan uang dan waktunya di Semarang.

"Untuk menciptakan keramaian atau crowd memang perlu bahasa universal. Dan musik adalah salah satu jawabannya.Kekuatan musik sangat dahsyat," timpal Ketua Tim Pelaksana Calendar of Event Kemenpar, Esthy Reko Astuty.

Menpar Arief Yahya langsung mengangkat emoji tiga jempol. Kebetulan, dia memang ingin ngebut menghidupkan pariwisata di Semarang. Salah satunya, lewat dukungan

“Kegiatan rutin seperti Festival Cheng Ho di Semarang bisa menaikkan ekonomi di Jawa Tengah. Rumusnya, perpindahan orang itu sama dengan perpindahan uang. Sukses untuk festivalnya. Salam Wonderf Indonesia,” kata Arief Yahya, Menpar RI.

