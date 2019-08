View this post on Instagram

Sabtu, 03 Agustus 2019. Kami melakukan sidak ke salah satu toko buku ternama yang ada di Mal Trans Studio Makassar. Kami memantau sejumlah buku yang berisi paham MARXISM (Komunis). - - "Tap MPRS Nomor XXV Tahun 1966" - - Komunis adalah musuh kita bersama, mari berantas mereka!!! - - #BrigadeMuslimIndonesia #brigade #muslim #indonesia #marxisme #komunis #liberal