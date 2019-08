NAIROBI - Anggota parlemen perempuan diusir dari ruang parlemen Kenya karena membawa bayinya ke dalam ruangan.

Zuleika Hassan, anggota parlemen itu mengatakan dia membawa bayinya yang berumur lima bulan karena tidak bisa meninggalkan anaknya di rumah sendirian, dan gedung parlemen tidak memiliki penitipan anak.

Menurut aturan gedung parlemen Kenya, "orang asing" tidak diizinkan masuk ke dalam ruangan, termasuk anak-anak.

Ketua Parlemen Christopher Omulele meminta Hassan untuk keluar dari ruangan dan dia bisa kembali tanpa bayinya. Beberapa anggota parlemen berteriak dan yang lainnya mulai saling mendorong.

"Saya ingin meninggalkan bayi saya di rumah, tetapi hari ini saya mengalami keadaan darurat. Jika parlemen memiliki ruang penitipan anak, saya akan dapat menempatkan bayi saya di sana," kata Hassan mengutip BBC News, Kamis (8/8/2019).

Kwale Woman Representative Zulekha Hassan was kicked out of Parliament after walking in with baby. Would you defend her?🤔 pic.twitter.com/ClXO3tEPT7— Sammy Mohammed 🇰🇪 (@Mohasamuel) August 7, 2019